Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Scheibe beschädigt

SoestSoest (ots)

Am Hiddingser Weg ist am Dienstag, gegen 22:50 Uhr, eine Scheibe eingeworfen worden. Aufmerksame Zeugen wurden durch den Knall aufgeschreckt und verständigten die Polizei. Ein unbekannter Mann, zwischen 25 und 35 Jahren alt, mit kurzen Haaren und komplett schwarz gekleidet, flüchtete in Richtung Innenstadt. Auf etwa 3000 Euro wird der entstandene Sachschaden geschätzt. Zeugenhinweise zur Tat oder dem unbekannten Mann nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

