Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Einbrecher flüchten

AnröchteAnröchte (ots)

Gegen 17:40 Uhr hat eine Frau am Dienstag in der Straße Küsterbusch Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die unbekannten Täter hatten versucht, ein Fenster aufzuhebeln und bei ihrem Einbruchsversuch eine Scheibe beschädigt. Durch ein Klirren alarmiert, rief die Hausbewohnerin die Polizei. Die Täter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

