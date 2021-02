Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag einen in der Wiesenstraße aufgehängten Zigarettenautomaten auf. Die Täter schlugen zwischen Mitternacht und zirka 13 Uhr zu. Ob sie dabei Beute machten steht noch nicht fest. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

