Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike mitsamt Alarmschloss gestohlen

Iserlohn (ots)

Gerade zehn Minuten stand ein hochwertiges E-Bike am Freitag ab 7.10 Uhr vor einem Supermarkt-Eingang am Theodor-Heuss-Ring. Die Besitzerin sicherte das Bike nach eigenen Angaben mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer. Das Schloss stößt beim Entfernen einen lauten Alarmton aus. Trotzdem suchte die Frau nach der Rückkehr vergeblich nach ihrem Fahrrad. Es wurde gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Zu dieser Zeit muss der Diebstahl eigentlich bemerkt worden sein. Es handelt sich um ein grau/türkisfarbenes E-Bike der Marke Trek. Auf dem Gepäckträger hing eine schwarze Fahrradtasche der Marke Ortlieb. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ohne Ergebnis. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0.

