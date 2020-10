Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Erneut BMW-Fahrzeuge geknackt

Ahaus-Wessum (ots)

Auf der Südstraße in Wessum nahmen bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 01.10.2020, 14.30 Uhr, bis 03.10.2020, 17.00 Uhr, gleich zwei BMW-Fahrzeuge ins Visier. Aus einem Wagen bauten sie das Multifunktionslenkrad samt Airbag und aus dem anderen die Mittelkonsole aus. An beiden Fahrzeugen waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter einen elektronischen Trick, um in die Fahrzeuge zu gelangen.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

