Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wohnhaus aufgebrochen und durchsucht

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus auf der Straße "An der Seilerei" ein und durchsuchten das gesamte Gebäude. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und gelangten so in das Haus. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, steht derzeit nicht fest.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell