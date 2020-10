Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Nachbarn verhindern Einbrüche

Borken-Weseke (ots)

Am Freitagabend überraschten Anwohner der Oyenstraße gegen 21:10 Uhr drei männliche Personen, die augenscheinlich einbrechen wollten. Sie hatten versucht, Fenster und Terrassentüren zu zwei Nachbarhäusern aufzuhebeln. Die Täter bemerkten ihre Entdeckung und flüchteten zu einem in der Nähe abgestellten dunklen dreier BMW mit Fließheck und fuhren in Richtung Schlückersring davon. Nach Angaben der Zeugen handelte es sich bei den Tätern um drei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren, einer Körpergröße von etwa 180 Zentimetern und einem südländischen Erscheinungsbild. Einer der Männer trug einen Vollbart und ein anderer eine Stoffmaske.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell