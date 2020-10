Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geschwindigkeit unterschätzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrer am Donnerstag in Gronau erlitten. Ein 81-jähriger Gronauer fuhr gegen 17.00 Uhr aus einer Einfahrt an der Gildehauser Straße auf die Straße. Der Autofahrer übersah dabei einen 48-jährigen Gronauer, der die Gildehauser Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.500 Euro geschätzt.

