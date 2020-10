Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geräte aus Rohbau gestohlen

Borken (ots)

Auf technische Einrichtungen abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag in Borken. Die Täter drangen gewaltsam in einen Rohbau am Butenwall ein, indem sie eine Baustellentür aufbrachen. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten Steuerungselemente für Solar-, Heizungs- und Türsprechanlagentechnik sowie einige Badarmaturen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

