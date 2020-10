Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ladendiebe schnell gefasst

Borken (ots)

Einen aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstag in Borken mehrere mutmaßliche Ladendiebe stellen konnte. Seinen Anfang genommen hatte das Geschehen am Nachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Nina-Winkel-Straße: Dort waren mehrere junge Männer aufgefallen - sie flüchteten aus dem Geschäft, als ein Alarmsignal ertönte. Ein Zeuge konnte beobachten, dass sich die Tatverdächtigen mit einem Wagen entfernten und merkte sich das Kennzeichen. Polizeibeamte entdeckten das Fahrzeug wenig später auf dem Parkplatz eines anderen Verbrauchermarktes an der Mozartstraße. Die Polizisten nahmen die drei Insassen fest, drei rumänische Staatsbürger im Alter von 16, 23 und 26 Jahren. Im Inneren des Wagens befand sich mutmaßliches Diebesgut, das die Beamten sicherstellten.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell