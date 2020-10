Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Flüchtiger lässt Fahrrad zurück

Bild-Infos

Download

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Radfahrer am Dienstag in Borken angerichtet. Der Unbekannte ist mit seinem weißen Mountainbike der Marke "KS Cycling" gegen einen blauen VW Golf Plus gefahren. Das Auto stand auf einem Parkstreifen der Hansestraße. Zu dem Ereignis muss es zwischen 04.15 und 08.15 Uhr gekommen sein. Das beschädigte Fahrrad blieb an der Unfallstelle zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrrad beziehungsweise zu dem Radfahrer machen können. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell