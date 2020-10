POL-BOR: Ahaus - Unbelehrbarer Autofahrer

Kreispolizeibehörde Borken

Ohne Führerschein und betrunken war ein 42-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Ahaus unterwegs. Der Mann fiel Polizeibeamten gegen 18.30 Uhr auf dem Nordring zum wiederholten Male auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von 1,5 Promille schließen lässt. Bereits gegen 13.30 Uhr war der Fahrer auf der Wüllener Straße überprüft worden. Eine Zeugin hatte der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann Bier getrunken habe und dann mit einem Auto losgefahren sei. Der Atemalkoholtest ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von 1,9 Promille schließen. Den Führerschein stellten die Beamten am Mittag sicher. In beiden Fällen entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten dem Uneinsichtigen den Fahrzeugschlüssel ab. Nun sieht sich der 42-Jährige zwei Strafverfahren gegenüber.

