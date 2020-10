Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu "Einbrecher mit Mülltonne: Festnahme"

Bocholt (ots)

In der oben genannten Meldung ist es leider irrtümlich zu einer fehlerhaften Zeitangabe gekommen. Die Festnahme am Tatort erfolgte nicht in der Nacht zum Mittwoch, sondern in der Nacht zum Donnerstag. Wir bitten die Medien um entsprechende Berücksichtigung bzw. Anpassung in der Berichterstattung.

