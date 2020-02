Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zeugenaufruf: Graffitisprayer in Bremerhaven-Lehe

Bremen (ots)

Tatort: Bahnhof Bremerhaven-Lehe Tatzeit: 05.02.2020 /12:30 Uhr bis 13:36 Uhr

Unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 12:30 Uhr ein Dienstgebäude am Abstellbahnhof Bremerhaven-Lehe mit Lackfarbe besprüht. Das Häuschen befindet sich auf Höhe des Schierholzholzweges. Vermutlich wurden die Täter gestört und ergriffen die Flucht in Richtung Langmirjenweg, Ecke Schierholzweg.

Nach Aussage eines Zeuges soll es sich um eine Gruppe von 5-6 jungen Männern oder Jugendlichen handeln. Bundespolizisten stellten eine schwarze Stofftasche und Spraydosen sicher. In der Tasche befanden sich drei separate Pappschachteln.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise, Telefon 0421/16299-777

