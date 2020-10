Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Radfahrer prallt gegen Pkw

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Heiden erlitten. Der 64-jährige Heidener befuhr gegen 13.25 Uhr die Friesenstraße in Richtung Jahnstraße, kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden Wagen einer 63-jährigen Raesfelderin zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

