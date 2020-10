Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrer stoßen zusammen - zwei Verletzte

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen haben sich zwei Pedelecfahrer aus Stadtlohn am Freitag zugezogen. Ein 32-Jähriger befuhr in Stadtlohn gegen 06.45 Uhr den linksseitigen für beide Richtungen freigegebenen Geh-/Radweg der Straße Breul aus Richtung Alter Dyk kommend in Richtung Klosterstraße. Ihm kam an der Einmündung Sprakelstraße / Breul / Dufkampstraße ein 59-Jähriger entgegen. In Höhe eines Bushaltehäuschens kollidierten die Radfahrer. Der Rettungsdienst brachte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro.

