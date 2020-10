Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch am Dreiländereck

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein "Nur-Dach-Haus" auf der Straße "Am Dreiländereck" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Terrassentür auf und entwendeten Werkzeuge und Baumaterial.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

