Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch auf der Layenstiege

Schöppingen (ots)

Am Freitag drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.30 und 21.00 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Layenstiege ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten die Haustür auf und verließen das Haus durch die Terrassentür, jedoch ohne Beute. Vermutlich hat der Hund im Haus die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abbringen können. Ob der Hund seinerseits Beute machen konnte ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell