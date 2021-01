Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rodelspaß mit Maß

Meinerzhagen/Herscheid (ots)

Die Polizei war am Wochenende erneut auf einen Ansturm von Wintersportlern und Ausflüglern insbesondere auf der Nordhelle zwischen Meinerzhagen und Herscheid vorbereitet. Doch die Zahl der Schneebegeisterten hielt sich im überschaubaren Rahmen. Die meisten achteten auf Abstand.

13 Personen aus zwei Gruppen bekamen von uns Anzeigen, weil sie sich nicht an die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung hielten. Unabhängig von uns waren die Mitarbeiter der Ordnungsämter unterwegs, die sich auch um Falschparker kümmerten. Ein Meinerzhagener und seine Kinder entdeckten am Sonntag im Schnee auf der Rodelwiese Meinhardusschanzen einen Autoschlüssel. Sie lieferten ihn auf unserer Wache in Meinerzhagen ab. Zwei Stunden später nahm der erleichterte BMW-Fahrer vom Niederrhein seinen Schlüssel entgegen.

