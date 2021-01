Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeuge vertreibt Zigarettenautomatenaufbrecher.

Hemer (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge drei Jugendliche, die sich an einem Zigarettenautomaten am Büttmecker Weg zu schaffen machten. Bei Erkennen des Zeugen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

