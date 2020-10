Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Personensuche mit Polizeihubschrauber

Freiburg (ots)

LKR EM

- Sasbach a. K., Jechtingen

Am Freitag, 09.10.2020, gg. 23:40 Uhr, wurde in Jechtingen eine stark alkoholisierte männliche Person als vermisst gemeldet. Da nicht auszuschließen war, dass sich diese in einer hilflosen Lage befindet, wurde der umliegende Bereich zunächst mit mehreren Polizeistreifen ergebnislos abgesucht, weshalb zur Unterstützung der Polizeihubschrauber aus Stuttgart angefordert wurde. Mit dessen Hilfe konnte die Person im Freien schlafend - aber wohlbehalten - im Bereich Jechtingen aufgefunden und in die Obhut seiner Familie übergeben werden.

Stand: 05:00 Uhr

