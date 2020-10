Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Oberau: Fahrradfahrer verursacht Unfall mit Sachschaden und entfernt sich unerlaubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, den 09.10.2020, ereignete sich gegen halb neun in der Kartäuserstraße in Freiburg ein Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Rennradfahrer die Kartäuserstraße stadteinwärts, wo ein vor ihm fahrender Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Zwischen den nun parallel stehenden Autos fuhr der Radfahrer durch, geriet ins Schlingern und kollidierte mit einem der Fahrzeuge. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Rennradfahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei ihm soll es sich um einen jüngeren Mann gehandelt haben, der einen grauen Kapuzenpulli trug, groß war und möglicherweise helleres, gelocktes Haar hat. Das Rennrad war rot und augenscheinlich ein älteres Modell.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882- 3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können.

