Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unfallflucht - roter Nissan Qashqai fährt weiter - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 08.10.2020, auf der K 6516 vor der Schattenmühle bei Bonndorf ist ein roter Nissan Qashqai weitergefahren. Gegen 10:35 Uhr stand eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin am Ende der Kreisstraße an der Einmündung zur L 170, um weiter in Richtung Löffingen zu fahren. Von der Landstraße bog ein roter Pkw nach rechts in Richtung Boll ab und touchierte den stehenden VW. Beide Außenspiegel gingen dabei zu Bruch, außerdem wurde die linke Fahrzeugseite am VW zerkratzt. Der Sachschaden an diesem dürfte bei rund 1500 Euro liegen. Der rote Pkw fuhr ungebremst weiter. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile dürfte es bei dem geflüchteten Pkw um einen Nissan Qashqai der Baujahre 2010 bis 2014 gehandelt haben. Der Polizeiposten Bonndorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07703 9325-0).

