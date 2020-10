Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Fahrradfahrerin kollidierte mit Traktor

Ankum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochvormittag eine Fahrradfahrerin in Ankum schwer verletzt. Ein 55-jähriger Landwirt beabsichtigte gegen 09:45 Uhr mit seinem Trecker von einem Feld auf die Bippener Straße zu fahren, dazu musste er einen Fahrradweg überqueren. Bei der Ausfahrt vom Feld übersah der Unfallverursacher eine herannahende 25-jährige Fahrradfahrerin. Die Frau aus Eggermühlen war in Richtung Ortszentrum unterwegs, sie prallte gegen den Frontlader des Treckers und stürzte. Mit schweren Beinverletzungen und Verletzungen im Gesicht wurde die Frau in ein Osnabrücker Krankenhaus transportiert. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz, ein Augenzeuge bestätigte den Unfallhergang. Zum Unfallzeitpunkt befand sich der Frontlader nicht in höchstmöglicher Stellung.

