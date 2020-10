Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen Fahrzeugführern gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße "Am Königshof" kam es vergangenen Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines blauen Peugeot und dem ca. 40 Jahre alten Fahrer eines weißen Transporters. Der Vorfall ereignete sich gegen 07.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 3 und könnte von weiteren Autofahrern beobachtet worden sein. Bei dem Transporter handelte es sich augenscheinlich um ein Fahrzeug zum Personentransport, an dem auf der Fahrertür ein Stadtwappen angebracht war. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

