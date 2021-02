Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Zigaretten und Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Diebe öffneten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Bruchstraße. Sie stahlen Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge. Die Täter arbeiteten vermutlich mit einer Flex. Der Automat hängt an der Wand eines Kraftfahrzeughändlers. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell