Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsschild in der Kronprinzenstraße umgefahren

Pirmasens (ots)

Zwischen Freitag, 19.03., 20:30 Uhr, und Samstag, 20.03., 07:30 Uhr, kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kronprinzenstraße auf Höhe der Hausnummer 26 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, das hierbei abgeknickt und aus dem Boden gerissen wurde. Schadenshöhe circa 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

