Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter schlägt Einkaufstasche an vorbeifahrenden Linienbus: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Vorfalls, der sich am vergangenen Sonntag, dem 24. Mai 2020, gegen 19:40 Uhr, im Bereich Dennhäuser Straße in Kassel ereignet haben soll. Wie der 62-Jährige Busfahrer der Linie 17 am selben Abend bei der Polizei anzeigte, habe ein unbekannter Mann aus heiterem Himmel und mit voller Wucht eine, vermutlich mit einem schweren Gegenstand beladene, Plastiktüte gegen die linke Scheibe des vorbeifahrenden Linienbusses geschlagen. Die Seitenscheibe ist dadurch erheblich beschädigt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Der Busfahrer stellte den Mann zur Rede.

Der Unbekannte, der auf dem dortigen Gehweg in der gleichen Richtung zu Fuß unterwegs war, konnte durch den sofort anhaltenden Busfahrer angesprochen werden. Dieser war ungehalten und flüchtete in Richtung Innenstadt. Es soll sich um einen ca. 50 Jahre alten, 170 bis 180 cm großen Mann mit blonden Haaren und normaler Statur gehandelt haben. Er soll eine hellbraune Jacke und Hose sowie einen Vollbart getragen haben. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich für die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008





Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell