Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl zweier Kappsägen und einer Kettensäge

Pirmasens (ots)

Am Sonntag wurden aus einer offenen Garage und einem Festzelt in einem Hinterhof in der Kronenstraße zwei Kappsägen und eine Kettensäge der Marken Stihl und Bosch im geschätzten Wert von 400 gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

