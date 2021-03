Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald/Waldkirch: Vorsicht bei Tieren am Fahrbahnrand

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 25.03.2021, lief ein Reiter mit seinem Pferd an der Leine auf dem Gehweg entlang der Landstraße 173 spazieren.

Offensichtlich erschrak das Pferd durch einen herannahenden Lkw und trat deshalb in Richtung Fahrbahn aus. Der Tritt traf einen vorbeifahrenden Pkw am vorderen, rechten Scheinwerfer. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Pferd blieb glücklicherweise unverletzt.

Bereits am Morgen kam es im Bereich Waldkirch zu einem ähnlich gelagerten Verkehrsunfall mit einem Tier. Ein Hundehalter saß mit seinem nicht angeleinten Hund auf einer Ruhebank am Rande des Verbindungsweges nach Sexau. Als ein Rennradfahrer sich mit recht hohem Tempo auf dem recht schmalen Weg näherte, erschrak der Hund und sprang in die Fahrlinie des Radfahrers. Bei der Kollision kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Auch der Hund wurde hierbei leicht verletzt.

Bei derartigen Verkehrsunfällen wird grundsätzlich geprüft ob und wem ein mögliches Fehlverhalten vorzuwerfen ist.

Insbesondere möchte die Polizei mit diesen Mitteilungen die Verkehrsteilnehmer und Fahrzeugführer zur besonderen Vorsicht im Zusammenhang mit Tieren im Straßenverkehr sensibilisieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell