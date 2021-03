Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auto macht sich selbstständig

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 25.03.21, gegen 09:25Uhr, stellte eine 72-jährige Fahrzeuglenkerin ihren Pkw in der Adolf-Kolping-Straße ab, ohne ihn gegen ein Wegrollen entsprechend zu sichern. Das Fahrzeug machte sich nach einiger Zeit auf der leicht abschüssigen Straße selbstständig. Nur durch das schnelle Eingreifen eines Passanten konnte Schlimmeres vermieden werden. Der Mann konnte das Fahrzeug stoppen, so dass glücklicher Weise kein Sachschaden entstand.

