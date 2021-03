Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle, Verkehrsunfallfluchten, Unfälle durch verlorene Ladung, Einbrüche, Fahrzeugbrand, Sachbeschädigungsserie

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Bei Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem glättebedingten Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gekommen. Gegen 21.20 Uhr befuhr eine 27 Jahre alte Skoda-Fahrerin die B 313 von Trochtelfingen kommend in Richtung Engstingen. Kurz nach Trochtelfingen kam sie alleinbeteiligt mit ihrem Fahrzeug aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Schutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, an dem Skoda entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zwiefalten (RT): Bei Ausweichmanöver schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Mit schweren Verletzungen ist eine Verkehrsteilnehmerin am Freitagabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 33 Jahre alte Lenkerin eines VW Polo war gegen 19.25 Uhr auf der B 312 von Zwiefalten kommend in Richtung Riedlingen unterwegs. Zwischen Baach und Attenhöfen kam der Fahrerin laut eigenen Angaben ein dunkler Kleinwagen entgegen, der gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Dadurch musste die Polo-Lenkerin nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das anschließende Gegenlenken verlor die 33-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte letztlich in den linken Straßengraben. Der entgegenkommende Pkw fuhr offenbar ohne anzuhalten in Richtung Zwiefalten weiter. An dem VW Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07381/93640 mit dem Polizeirevier Münsingen in Verbindung zu setzen.

Plochingen (ES): Fahrzeugbrand

Am Freitagabend hat in Plochingen ein Pkw gebrannt, wobei ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstanden ist. Gegen 19.00 Uhr parkte der Fahrer des Pkw sein Fahrzeug in der Bismarckstraße. Wenige Minuten später stellte ein Anwohner fest, dass Rauch aus dem Motorraum drang, worauf er den Fahrer verständigte. Beim Eintreffen der Feuerwehr Plochingen, die mit 18 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen anrückte, stand der Pkw bereits vollständig in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt brandursächlich.

Baltmannsweiler (ES): Vandalen unterwegs (Zeugenaufruf)

Am späten Freitagabend haben bislang unbekannte Täter zahlreiche Verkehrszeichen und Gegenstände mutwillig beschädigt. Zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht wurden mehrere Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen sowie teilweise auch umgebogen. Zudem wurden mehrere Laternen, Poller, Mülltonnen und Kleidercontainer angegangen, teilweise umgeworfen sowie auch mitgenommen und an anderer Stelle wieder abgestellt. Die Spur der Täter zog sich über die Schorndorfer Straße, das Kulturzentrum in der Baacher Straße, Wannenweg, Mahdweg, bis in die Rosenstraße. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. An mehreren Gegenständen konnten Spuren gesichert werden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Gefährdung und Unfälle durch verlorene Ladung

Am frühen Freitagabend ist es auf der B 27 auf Höhe von Kirchentellinsfurt zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund verlorener Ladung gekommen. Ein 38-jähriger Pkw-Lenker befuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Daimler-Benz und Anhänger die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen. Auf dem Hänger hatte er Holzbalken und Holzplatten geladen, die nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Teile der Ladung wurden durch den Fahrtwind aus dem Anhänger gehoben und fielen auf die Fahrbahn. Hinter ihm fahrende Fahrzeugführer wurden dadurch stark behindert und gefährdet. An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 500 Euro, ein weiterer Pkw-Lenker konnte noch rechtzeitig ausweichen, wurde aber ebenfalls gefährdet.

Tübingen (TÜ): Einbrüche in Ladengeschäfte

Am Freitagabend ist es in der Innenstadt von Tübingen zu zwei Einbrüchen gekommen. Gegen 23.23 Uhr wurden die Geschädigten, welche sich in ihrer Wohnung oberhalb ihres Ladengeschäftes in der Froschgasse befanden, auf einen möglichen Einbruch aufmerksam. Bei der Nachschau in den Geschäftsräumlichkeiten stellten sie ein aufgebrochenes Bürofenster sowie durchsuchte Schränke fest. Entwendet wurden Kleingeld und mehrere Bögen neuer Briefmarken. Durch die hinzugerufene Polizei konnten Spuren gesichert werden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Täter konnten die Polizeibeamten einen tatverdächtigen 51-jährigen Mann aus Tübingen vorläufig festnehmen. Bereits gegen 20.25 Uhr hatte sich in einem Dienstleistungsbetrieb in der Westbahnhofstraße ein Einbruch ereignet. Hier konnte der Täter von den zufällig vorbeifahrenden Geschädigten gesehen werden, wie er sich im unbeleuchteten Verkaufsraum an der Kasse und den Schränken zu schaffen machte. Auch dort hatte sich der Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt verschafft. Vermutlich wurde hier nichts entwendet. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Einbrüche von demselben Täter verübt wurden, muss noch geklärt werden.

Balingen (ZAK): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Samstag bei einem Logistikzentrum in Balingen gekommen, bei dem der Verursacher flüchtete. Zwischen 01.30 Uhr und 03.40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer die Lange Straße und folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung "Schrötenen". Hier verlor er offensichtlich aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in die Umzäunung des Logistikzentrums. Es wurden mehrere Zaunelemente stark beschädigt, teilweise ausgerissen und eine Betonverankerung ausgehebelt. Der entstandene Fremdschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Das Tatfahrzeug müsste erhebliche Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Balingen unter Telefon 07433/2640 in Verbindung zu setzen.

Hechingen/Bisingen (ZAK): Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Zu mehreren Verkehrsunfällen infolge von Schnee- und Eisglätte ist es am Freitagabend im Bereich von Hechingen und Bisingen gekommen. Gegen 20.00 Uhr befuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin die B 27 von Bisingen kommend in Richtung Hechingen. Infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Frau auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte auf die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Sie und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Noch während der Unfallaufnahme kam es gegen 20.20 Uhr zu einem Folgeunfall, bei welchem fünf Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der B 27 auf die Unfallstelle zu. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn kam er ins Schleudern und rutschte in das Heck einer vor ihm fahrenden 19-jährigen Opel-Fahrerin. Der BMW des 24-jährigen prallte danach in die linksseitigen Schutzplanken, wurde abgewiesen, schleuderte diagonal über beide Fahrstreifen und prallte in die hintere Fahrzeugecke eines Rettungswagens, der abgesichert und mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Standstreifen stand. Der Opel der 19-jährigen drehte sich auf der Fahrbahn und blieb quer zur Fahrbahn mitten auf der B 27 stehen. Beide Fahrzeugführer sowie drei Rettungskräfte wurden leicht verletzt und in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf circa 16.000 Euro.

Gegen 20.32 Uhr kam es auf der K 7111 bei Bisingen, unterhalb der B 27, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 23-jährige Fiat-Fahrerin aufgrund schneeglatter Fahrbahn gegen einen Brückenpfeiler prallte. Am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Ob am Brückenpfeiler ein Schaden entstand, muss noch geprüft werden.

Um 20.48 Uhr kam es nochmals auf der B 27, bei der Ausfahrt Hechingen-Nord, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 27 in Richtung Balingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schneeglatter Fahrbahn kam er nach links in die Schutzplanke, drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

