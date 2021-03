Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vergewaltigung einer 13-Jährigen am 9. März 2021 - weiterer Tatverdächtiger festgenommen (Wendlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 11.03.2021/9.53 Uhr und 16.03.2021/12.19 Uhr

Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens am Abend des 9. März 2021 ist am Mittwoch ein weiterer Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden.

Wie bereits berichtet, hatte sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ein dringender Tatverdacht gegen einen weiteren Heranwachsenden ergeben, der an der Straftat beteiligt gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte gegen den Verdächtigen, dessen Aufenthaltsort zunächst unbekannt war, in der Folge einen Haftbefehl erwirkt. Fahndungskräfte der Kriminalpolizei nahmen den 18-jährigen Deutschen am Mittwochabend vorläufig fest. Er wurde am Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.

In Untersuchungshaft befinden sich aktuell außerdem bereits seit Mittwoch, 10. März 2021, ein 16-jähriger Kroate sowie ein 19-jähriger Deutsch-Türke. Der Haftbefehl gegen einen ebenfalls am Tag nach der Tat inhaftierten, 17 Jahre alten Deutschen war gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

