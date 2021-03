Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbruch Erddeponie

Reutlingen (ots)

Frontalzusammenstoß mit Gegenverkehr

Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen einen 24-Jährigen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen in der Straße Am Heilbrunnen ereignet hat. Der Mann war mit einem Mercedes GLA gegen 7.45 Uhr auf der Straße Am Heilbrunnen in Richtung Halskestraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Hundsschleestraße überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Anschließend kam es im Einmündungsbereich zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 44-Jährigen, der dort zum Unfallzeitpunkt nach links abbiegen wollte. Der Tiguan wurde durch die Wucht der Kollision gedreht und schleuderte auf den linken Gehweg. Auch der Mercedes wurde abgewiesen und schleuderte auf das Gelände einer angrenzenden Firma. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der 24-Jährige hatte sich zwischenzeitlich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte ihn im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später. Weil sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des jungen Mannes ergaben, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 46.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Plochingen (ES): Fensterscheibe eingeschlagen

In das Bürogebäude der Erddeponie Weißer Stein hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt verschafft. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, drückte der Täter an einem Fenster den Rollladen hoch, schlug die Scheibe ein und drang anschließend ins Innere vor. Dort entwendete er unter anderem etwas Münzgeld. Der vom Einbrecher verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro übersteigt den Wert der Beute dabei um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Fatales Wendemanöver

Zwei Leichtverletzte und ein schrottreifes Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Straße Auf der Morgenstelle ereignet hat. Ein 24-Jähriger hatte sich dort gegen 5.45 Uhr mit seinem Opel Astra auf dem Universitätsgelände verfahren und auf einem Parkplatz gewendet. Beim Zurückfahren auf die Straße übersah er, dass diese wegen der Parkplätze einen Bogen macht und krachte mit voller Wucht gegen die etwa 25 Zentimeter hohen Randsteine. Dabei wurden der Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an den Randsteinen, die durch die Aufprallwucht aus dem Boden gehoben und etwa zehn Meter weitergeschoben wurden, wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell