Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sanitäter und Arzt angegriffen; Einbrüche in Gartenhäuser; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Sanitäter und Arzt angegriffen und verletzt

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf einen Rettungssanitäter und einen Arzt ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 61-Jährigen. Dieser war am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr, aufgrund seiner Alkoholisierung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort versetzte er den derzeitigen Ermittlungen zufolge einem 36-jährigen Rettungssanitäter offenbar unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Außerdem schlug und trat er gegen einen 41 Jahre alten Arzt, der dabei eine schwere Handverletzung erlitt. Der Rettungssanitäter war ebenfalls verletzt worden. Beide Verletzte mussten in der Folge behandelt werden. Von den alarmierten Polizeibeamten musste der weiterhin aggressive 61-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dagegen leistete der 61-Jährige Widerstand. Auf richterliche Anordnung musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Esslingen (ES): Gartenhäuser ins Visier genommen

Gleich vier Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Domäne Weil sind in der Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Gartenhäusern, indem er Türen aufhebelte oder Fenster einschlug. Er entwendete alkoholische Getränke und konsumierte einige davon direkt an Ort und Stelle. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 1.200 Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Ein 31-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit einem Hyundai auf der Straße Am Lerchenberg unterwegs. Beim Einfahren in die Gerberstraße übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der Radler von seinem Mountainbike und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.600 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Beim Überholen gestreift (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Schnarrenbergstraße ereignet hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 45-Jährige kurz nach sieben Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der linken Spur der Schnarrenbergstraße bergaufwärts unterwegs. Dabei soll sie an einem 31-Jährigen auf der gleichen Spur fahrenden Rollerfahrer vorbeigefahren sein, wobei es zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen kam. In dessen Folge stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Unklar ist, ob der Rollerfahrer zuvor ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte. Ein Rettungswagen war an der Unfallstelle nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (cw)

Dußlingen (TÜ): Gegen Auto und Leitplanke geprallt

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben zwei Autofahrer einen Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B27 glücklicherweise unverletzt überstanden. Gegen 20.50 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Smart auf der linken Fahrspur der Bundesstraße zwischen Tübingen und Dußlingen in Fahrtrichtung Hechingen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Smart prallte zunächst links gegen die Leitplanke und wurde von dort wieder nach rechts auf die Fahrbahn abgewiesen. Hier kollidierte er mit dem Audi eines 40-Jährigen, der auf gleicher Höhe die B27 befuhr. Durch die Kollision wurde der Smart wieder nach links geschleudert, prallte erneut gegen die Leitplanke und kam schließlich auf der Standspur zum Stehen. Der Smart, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden am Audi wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Rettungsdienst und Feuerwehr waren ebenfalls zum Unfallort ausgerückt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei sicherten die Unfallstelle ab. (sm)

Hechingen (ZAK): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem flüchtigen Unfallverursacher fahndet derzeit das Polizeirevier Hechingen. Am Mittwochnachmittag, kurz nach 17 Uhr, war ein 40 Jahre alter VW Tiguan-Lenker auf der Urbanstraße (K 7164) in Weilheim in Richtung Rangendingen unterwegs. In einer Rechtskurve am Ortsausgang kam ihm den derzeitigen Ermittlungen zufolge ein dunkler Pkw entgegen, der auf die linke Straßenseite geriet. Trotz eines Ausweichmanövers des 40-Jährigen nach rechts streiften sich die Fahrzeuge seitlich, wodurch allein am Tiguan ein Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro entstand. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt daraufhin unbeirrt fort. Der gesuchte Pkw, bei dem es sich um einen Nissan Note handeln könnte, dürfte an der Fahrerseite deutliche Beschädigungen aufweisen. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem gesuchten Pkw bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden. (mr)

Bisingen (ZAK): Zwei Unfälle in der Wessinger Senke

Zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich am späten Mittwochnachmittag kurz nacheinander in der Wessinger Senke ereignet. Kurz vor 17.30 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit einem Kleinbus die B 27 auf dem linken Fahrstreifen von Bisingen herkommend in Richtung Hechingen. Auf der regennassen Fahrbahn kam er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrmals bis es auf der linken Seite neben der Straße zum Liegen kam. Der Fahrer zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sein 46 Jahre alter, vermutlich nicht angeschnallter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Etwa fünf Minuten später ereignete sich auf der Gegenrichtung der zweite Unfall. Eine 21-Jährige geriet mit einem Hyundai ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

