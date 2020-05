Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Trunkenheitsfahrt mit 1,35 Promille

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 23.05.2020 gegen 08:26 Uhr wurde in der Maßweilerstraße in Contwig ein grauer BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 59-jährigen Fahrer konnte während der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,35 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren wurde gegen den Fahrer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. | pizw

