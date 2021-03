Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Telefonbetrüger; Kinder nicht angeschnallt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Kontrolle über Fahrzeug verloren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der B 312 am Dreieck Metzingen-West ereignet hat, sucht das Polizeirevier Metzingen. Ein 18-Jähriger war gegen 19.35 Uhr mit seinem Hyundai i10 auf der linken Spur der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve schloss er ersten Angaben zufolge dicht auf einen vorausfahrenden Audi A4 auf, dessen Lenkerin zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge überholte. Nach dem Überholvorgang wollten beide Fahrzeuglenker offenbar gleichzeitig auf die rechte Fahrspur wechseln. Dies erkannte die Vorausfahrende und brach den Fahrstreifenwechsel ab. Der 18-Jährige musste daraufhin stark bremsen, verlor die Kontrolle über seinen Hyundai und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er eine Böschung hinauf, wo sein Fahrzeug zunächst auf die linke Seite kippte, schließlich aber auf den Rädern auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Fahranfänger erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Sein Wagen musste mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07123/9240 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Biker schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Kurz vor 14.30 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit einem Renault die Plochinger Straße von der Schorndorfer Straße kommend in Richtung Stadtmitte. Dabei wollte er nach links auf dortige Parkplätze abbiegen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden, 19-jährigen Motorradfahrer. Der Heranwachsende hatte noch vergeblich versucht, den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern. Er stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich schwer. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 11.000 Euro. Die Kawasaki musste zudem abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Plochinger Straße voll gesperrt werden. Hierdurch kam es insbesondere im ÖPNV zu Behinderungen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Versehentlich Gas gegeben und Unfall verursacht

Vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht ist eine 78-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Schöllkopfstraße. Das Versehen unterlief der Seniorin gegen 16.20 Uhr, als sie mit ihrem Automatikfahrzeug einparken wollte. Der Audi A4 beschleunigte daraufhin stark, durchbrach einen Zaun und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Dadurch löste am Wagen das Airbag-System aus. Die 78-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Insgesamt schlägt der Sachschaden mit zirka 15.500 Euro zu Buche. (mr)

Neuffen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 90-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in der Hauptstraße ereignet hat. Die Seniorin war gegen 9.30 Uhr mit ihrem VW auf der Hauptstraße unterwegs, wobei sie aus Unachtsamkeit mit ihrem Wagen zu weit nach rechts kam. Dort prallte sie ungebremst gegen einen Betonpoller. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Auto, an dem ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Kirchheim / Teck (ES): Zigaretten und Tabak gestohlen

Auf Zigaretten und Tabak hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Lebensmittelgeschäft am Postplatz eingebrochen ist. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher kurz vor drei Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und die Rauchwaren gestohlen haben. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hirrlingen (TÜ): Von vermeintlichem Microsoft-Mitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Einen Vermögensschaden in vierstelliger Höhe dürfte ein Mann aus Hirrlingen zu beklagen haben, der Ende vergangener Woche Opfer eines Telefonbetrügers wurde. Ein Unbekannter meldete sich telefonisch bei dem privaten PC-Nutzer und gab sich als Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft aus. Der Betrüger nannte als Grund seines Anrufes, dass der Computer des Mannes mit einem Virus befallen sei und bot Hilfe an. Im weiteren Gesprächsverlauf brachte der Betrüger den Angerufenen dazu, ihm einen sogenannten Fremdzugriff auf den PC zu gewähren. Dies nutzte der Kriminelle dazu, um vom Konto des Hirrlingers mehrere Abbuchungen zu veranlassen. Ob das Geld zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Tübingen (TÜ): In Kindergarten eingebrochen

In einen Kindergarten in Lustnau ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangte der Unbekannte in der Zeit von 18.20 Uhr bis 7.20 Uhr in das Gebäude in der Neuhaldenstraße. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher etwas Bargeld. Der angerichtete Sachschaden von etwa 1.000 Euro beträgt ein Vielfaches des Diebesguts. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Schömberg (ZAK): Kinder in Autos nicht gesichert

Beamte des Polizeireviers Balingen haben am Mittwochmorgen eine Schulwegüberwachung in der Schömberger Schillerstraße durchgeführt. Ihr Hauptaugenmerk lag auf der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern beim Transport in Fahrzeugen auf dem Weg zum Kindergarten beziehungsweise der Schule. In der Zeit von sieben Uhr bis 8.30 Uhr mussten die Polizisten fünf Autos anhalten, in denen sechs Kinder gar nicht angeschnallt waren. In einem weiteren Pkw war ein Kind nicht richtig gesichert. Die ungesicherten Jungs und Mädels waren zwischen drei und zwölf Jahre alt. (ms)

Balingen-Weilstetten (ZAK): In Büroräume eingebrochen

In die Büroräume einer Firma in der Roßwanger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 6.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte anschließend die Büroräume. Dabei stieß er auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Zurück ließ er einen Sachschaden, der mit geschätzten 3.000 Euro den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigt. Der Polizeiposten Frommern hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Burladingen-Gauselfingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Gauzolfstraße entstanden ist. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 15.40 Uhr mit seinem Sattelzug Scania die Gauzolfstraße (B 32) von Neufra in Richtung Burladingen. Kurz nach der Einmündung der Haslebergstraße erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 57-Jährige mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt anhalten musste und krachte ihr ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf nach rechts von der Fahrbahn und gegen eine Hausfassade geschoben. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

