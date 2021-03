Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht der Vergewaltigung einer 13-Jährigen am 9. März 2021 - weiterer Tatverdächtiger identifiziert (Wendlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 11.03.2021/9.53 Uhr

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens am Dienstagabend laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen weiter auf Hochtouren. Zwischenzeitlich ergab sich aufgrund von Zeugenaussagen ein dringender Tatverdacht gegen einen weiteren, bereits identifizierten Heranwachsenden, der an der Straftat beteiligt gewesen sein soll. Nach dem jungen Mann wird derzeit gefahndet.

Wie bereits berichtet, waren bereits am vergangenen Dienstagabend vier Verdächtige festgenommen und am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen worden. Zwischenzeitlich konnten durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auch weitere Details zu den Tatbeiträgen der mutmaßlichen Beteiligten in Erfahrung gebracht werden.

Der dringende Tatverdacht gegen einen der Inhaftierten konnte durch die weiteren Ermittlungen nicht bestätigt werden, weshalb die Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am Freitag die Aufhebung des Haftbefehls gegen den 17-Jährigen mit italienischer Staatsbürgerschaft beantragte. Der Jugendliche befindet sich seither wieder auf freiem Fuß. Der Haftbefehl gegen einen ebenfalls am 9. März festgenommenen, 17 Jahre alten Deutschen, wurde am Montag gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zum Aufenthalt des flüchtigen, vierten Tatverdächtigen dauern an.

