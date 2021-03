Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten, Unfälle, Rüttelplatte entwendet, Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Bei Kollision mit Gegenverkehr schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K 6736 am Montagnachmittag erlitten. Ein 30 Jahre alter Mann befuhr mit einem VW Amarok gegen 16.30 Uhr die Kreisstraße von Oberstetten nach Ödenwaldstetten. Nach einer leichten Rechtskurve geriet der Pickup nach derzeitigem Ermittlungsstand nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort seitlich mit dem entgegenkommenden Toyota Aygo eines 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota in den rechten Straßengraben geschleudert, drehte sich um die eigene Achse und kam dort entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Auch der VW kam in den Straßengraben ab. Der 54-Jährige erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer des VW konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Untersuchung unverletzt verlassen. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf schätzungsweise 24.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Metzingen (RT): Fatale Verwechslung der Pedale

Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Heinrich-Heine-Straße entstanden. Ein 83-Jähriger wollte kurz vor 19.30 Uhr seinen dort abgestellten Audi A3 umparken. Dabei verwechselte er offenbar Brems- und Gaspedal und setzte rückwärts gegen die Mauer eines angrenzenden Grundstücks. Anschließend fuhr er mehrere Meter vorwärts. Dabei krachte der Audi gegen eine Garage und einen Schuppen, ehe er am Gartenzaun eines weiteren Grundstücks zum Stehen kam. Der 83-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise unverletzt. An seinem Pkw war allerdings wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Er musste abgeschleppt werden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen, Stetten (ES): Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten (Zeugenaufruf)

An einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Poststraße haben sich zwei Unbekannte am frühen Dienstagmorgen zu schaffen gemacht. Gegen 2.45 Uhr versuchten die Täter offenbar, den Geldausgabeautomaten in dem Vorraum der Bank zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch einen Zeugen, der die Personen beobachtet hatte, wurde die Polizei verständigt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen und auch einem Polizeihubschrauber führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die gesuchten Personen werden als schlank mit sportlicher Statur beschrieben, waren dunkel gekleidet und hatten schwarze Taschen dabei. Hinweise zu Personen oder möglichen Fluchtfahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen. (sm)

Esslingen (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Leichte Verletzungen hat eine Unfallverursacherin am Montagnachmittag erlitten. Die 23-Jährige war kurz vor 15 Uhr mit einer Mercedes-Benz G-Klasse auf der L 1192 von Esslingen herkommend unterwegs. Im Anschluss wollte sie nach rechts auf die K 1216 in Richtung Nellinger Linde abbiegen. Auf dem Abbiegestreifen übersah sie den verkehrsbedingt stehenden Renault Zoe eines 61 Jahre alten Mannes. Dessen Pkw wurde durch die Kollision nach vorne geschoben und prallte gegen den 3er BMW eines 42-Jährigen, der von der Umgehungsstraße herkommend nach links abgebogen war. Das Fahrzeug der 23-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. (ms)

Denkendorf (ES): Hochwertige Rüttelplatte gestohlen

Im Laufe des Wochenendes ist eine hochwertige Rüttelplatte vom Lagerplatz einer Firma gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit von Freitag, zwölf Uhr, bis Montag, zehn Uhr, auf das umzäunte Gelände im Gewann Hoher Rain ein. Anschließend nahm er die Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson mit einem Zeitwert von etwa 7.000 Euro mit. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Küchenbrand im Erdgeschoss

Zu einem Küchenbrand im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Linsenbergstaße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagabend, gegen 20 Uhr, ausgerückt. Dort war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das einen Inventarschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro verursachte. Eine 45-Jährige, die auf die Flammen aufmerksam geworden war und den Notruf gewählt hatte, sowie die 86-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung wurden vom Rettungsdienst aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Räume im Erdgeschoss sind bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. (mr)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Dienstag auf der B 463 ereignet hat, musste ein Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Ein 18-Jähriger war gegen 0.10 Uhr mit einem BMW auf der Bundesstraße von Lautlingen herkommend in Fahrtrichtung Sigmaringen unterwegs. Auf Höhe der Parkplätze Wasserscheide kam er mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei Verkehrsschilder und einen Leitpfosten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (rn)

