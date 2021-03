Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Wohnungsbrand; Einbruch; Ohne Führerschein betrunken mit Auto gefahren

Reutlingen (ots)

Rollerfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen zugezogen. Der 66-Jährige befuhr gegen 7.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Kymko die Gustav-Schwab-Straße und wollte nach links in die Alteburgstraße einfahren. Beim Abbiegen prallte er gegen ein Verkehrszeichen und stürzte zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem Roller war kein nennenswerter Sachschaden entstanden. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt missachtet

Zum Glück unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in der Gartenstraße ereignet hat. Gegen 8.20 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Nissan die Gartenstraße in Richtung Schillerstraße. An der Kreuzung mit der Ermsstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes. Dessen 40-jähriger Fahrer konnte nicht mehr reagieren, so dass die beiden Autos im Kreuzungsbereich kollidierten. Der nicht mehr fahrbereite Nissan musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. (sm)

Engstingen (RT): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei nach ersten Erkenntnissen Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung L 230 / L 387 ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit einem Fiat Ducato auf der L 230 von Kohlstetten in Richtung Engstingen unterwegs und wollte an der Einmündung mit der L 387 nach links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer ihm auf der L 230 entgegenkommenden, 28 Jahre alten Lenkerin eines Peugeot 1007. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß erlitten die 28-Jährige sowie ein 20 Jahre alter Beifahrer im Ducato nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Während der 20-Jährige mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde, musste die 28-Jährige mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der 22-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel kam auch die Straßenmeisterei Münsingen vor Ort. (rn)

Wendlingen (ES): Brand in Erdgeschosswohnung

In der Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Kanalstraße ist am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner des Gebäudes, die auf einen Balkon geflüchtet waren, wurden von der Feuerwehr durch das Treppenhaus gerettet. Ein weiterer Bewohner hatte sich bereits selbstständig ins Freie begeben können. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Erdgeschosswohnung, in der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen befanden, wurde stark beschädigt und ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf zirka 30.000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. (mr)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Aussichtsturm

In einen Aussichtsturm auf dem Österberg ist eingebrochen worden. Ein Spaziergänger entdeckte am Sonntagvormittag, gegen elf Uhr, eine offenstehende Tür, über die sich der Einbrecher offenbar gewaltsam Zutritt zum Inneren verschafft hatte. Erkenntnisse zur Schadenshöhe oder über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. (rn)

Gomaringen (TÜ): Ohne Führerschein betrunken Auto gefahren

Einen erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Pkw-Lenker hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Der BMW des 24-Jährigen fiel einer Streife des Reviers Tübingen um 5.20 Uhr in der Robert-Bosch-Straße auf. Das Fahrzeug war in Schlangenlinien unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Beamten eine Alkoholfahne aus dem Auto entgegen. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von deutlich über zwei Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. (ms)

Winterlingen (ZAK): Unfall auf glatter Fahrbahn

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 41.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der B 463 entstanden. Kurz nach 5.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit einer Mercedes C-Klasse von Sigmaringen herkommend in Richtung Albstadt unterwegs. Auf Höhe von Blättringen geriet der Wagen wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linken Leitplanken. Durch den Aufprall löste am Mercedes das Airbag-System aus. Allein der wirtschaftliche Totalschaden an der C-Klasse dürfte mit schätzungsweise 38.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Winterlingen (ZAK): Gegen Hauswand geprallt

Nicht angepasste Geschwindigkeit an die schneebedeckte Fahrbahn dürfte ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen gewesen sein. Ein 22-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit einem Audi A4 auf der Charlottenstraße unterwegs. An der Einmündung in die Ebinger Straße geriet er mit seinem Wagen ins Rutschen und prallte gegen eine Hauswand. Von dieser wurde der Pkw im Anschluss abgewiesen und blieb auf der Ebinger Straße stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. An dem Audi war ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Wie hoch sich der Schaden an dem Gebäude beläuft, steht noch nicht fest. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell