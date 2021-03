Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchentwicklung in Dehnungsfuge

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Rauchentwicklung in Dehnungsfuge

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist es am Montagmittag in der Schelztorstraße gekommen. Gegen 13.20 Uhr war während Schweißarbeiten an der Außenfassade Rauch aus einer Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäuden ausgetreten. Die Fuge musste für die Löscharbeiten von der Feuerwehr vollständig geöffnet und das dahinterliegende Dämmmaterial entnommen werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell