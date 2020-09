POL-AC: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Polizei Aachen

Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Aachen

Heute Morgen (23.09.2020, 07.40 Uhr) kam es am Blücherplatz zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Eine 20-jährige Autofahrerin wollte von der Eintrachtstraße nach rechts auf den Blücherplatz in Richtung Europaplatz abbiegen und übersah dabei, nach eigenen Angaben, die von rechts kommende 28-jährige Frau, die den Radweg auf ihrem E-Scooter in Richtung Aretzstraße befuhr. Der Radweg ist dort in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

