Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: mehrere Einsatze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 16.06.2020 rückte die Feuerwehr Ennepetal gegen 11:43 zu einer gemeldeten Ölspur in die Ambrosius-Brandt-Straße aus. Das Auslaufende Öl aus einem PKW wurde mittels Bindemittel abgestreut und aufgenommen. Die 5 Feuerwehr Angehörigen, die mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren, konnten den Einsatz gegen 12:20 beenden und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Anschluss fuhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer weiteren Ölspur, diese befand sich auf der Severinghauserstraße. In dem betroffen Bereich wurden Ölwarnschilder aufgestellt und eine Fachfirma mit einem Reinigungsfahrzeug zur Einsatzstelle bestellt. Die 5 Feuerwehr Angehörigen konnten den Einsatz um 13: 59 beenden.

Gegen 14:08 rücket die Feuerwehr Ennepetal mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug zu einem Tier in Notlage aus. In der Friedrich- Asbeck-Straße hing ein Vogel an der Fassade eines Hauses auf höhe des zweiten OG fest. Die 7 Feuerwehr Angehörigen konnten den Vogel mithilfe der dreiteiligen Schiebleiter aus seiner Notlage retten und ihn unverletzt in die freie Wildbahn entlassen. Damit endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 14:50

