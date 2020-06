Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Türöffnung und überörtliche Hilfe

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 15.06.2020 um 13:01 Uhr rückte die Feuerwehr Ennepetal zu einer Türöffnung in die Voerder Straße aus. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltfrei mittels speziellem Türöffnungswerkzeugs Zugang zu der Wohnung eines Patienten, der anschließend durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert wurde. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter der Hauptamtlichen Wache. Für die sieben eingesetzten Kräfte endete der Einsatz um 13:35 Uhr.

Um 19:21 Uhr wurde die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal zur nachbarschaftlichen Unterstützung bei einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Haufer Straße in Gevelsberg alarmiert. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelte und die zweite Drehleiter somit nicht erforderlich war. Für die zwei Einsatzkräfte endete der Einsatz um 20:04 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell