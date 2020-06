Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrunfall und Arbeitsunfall

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW in der Scharpenberger Straße im Kreuzungsbereich Königsfelder Straße alarmiert. Zwei Personen wurden rettungsdienstlich versorgt, eine davon in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Die Fahrzeugbatterien der PKW wurden abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Die Hauptwache war mit einem Einsatzleitwagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort. Zusätzlich alarmiert wurde ein Rüstwagen der Löschgruppe Voerde, sowie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Löschgruppe Külchen. Der Einsatz endete für die zehn eingesetzten Kräfte um 08:08 Uhr. Um 10:53 Uhr rückte die Feuerwehr zu einer Technischen Hilfeleistung bei einer Firma in der Gewerbestraße aus. Dort geriet eine Person mit der Hand in eine Maschine und konnte sich nicht eigenständig befreien. Die Anlage wurde stromlos geschaltet, die Person durch die Feuerwehr befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Die Hauptamtliche Wache war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Einsatzleitwagen vor Ort. Zusätzlich war die Löschgruppe Voerde mit einem Rüstwagen, sowie der Löschzug Milspe/Altenvoerde alarmiert. Einsatzende war für die zehn eingesetzten Kräfte um 11:17 Uhr.

