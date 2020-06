Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Freitag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Freitag dem 05.06.20 rückte die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen aus. Um 17:40 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Neustraße aus. Eine gemeldete Kraftstoffspur konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Der Einsatz endete um 17:48. Um 18:43 Uhr rückten das HIlfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter in die Holthauser Talstraße aus. Zwei Bäume, die auf die Straße zu kippen drohten wurden gekürzt. Der Bereitschaftsdienst der Stadt Ennepetal sperrte die Straße für den Verkehr und ordnete ein Fällung der Bäume durch den Besitzer an. Einsatzende um 19:48 Uhr. Ein loses Stromkabel einer Laterne rief um 20:18 Uhr die Feuerwhr auf den Plan. Das Kabel wurde isoliert und an der Laterne gesichert. Einsatzende um 20:46 Uhr. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde um 20:54 Uhr zu einem First Responder Einsatz zum Bahnhof Ennepetal alarmiert. Dort übernahmen die 4 Feuerwehrbeamten die Erstversorgung des Patienten bis zu Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser Einsatz endete um 21:26 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell