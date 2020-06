Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Pfingstsonntag

Ennepetal (ots)

Am Sonntag den 31.05.2020 wurde die Feuerwehr fünf mal alarmiert. Um 12:16 Uhr brannten ca.50 Quadratmeter Unterholz im Bereich Holthausen. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Rüggeberg, des Löschzuges Milspe-Altenvoerde und der Hauptwache bekämpften den Brand mit zwei Strahlrohren und kontrollierten die Fläche mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz endete um 13:52 Uhr. Als die Einsatzkräfte die Fahrzeuge wieder einsatzbereit machten kam es zu einem First Responder Einsatz direkt vor der Feuerwache. Ein Bürger war umgeknickt und hatte sich vermutlich den Knöchel gebrochen. Er wurde von den Einsatzkräften der Hauptwache bis zum Eintreffen von RTW und Notarzt versorgt. Um 15:12 Uhr wurde ein umgestürzter Baum in der Steinnockenstraße von 4 Einsatzkräften der Hauptwache von der Fahrbahn entfernt. Dieser Einsatz dauerte eine halbe Stunde. Um 22:25 Uhr hieß die Meldung mal wieder Flächenbrand, diesmal im Bereich Bremenstadion. Die Rauchentwicklung war aber glücklicherweise kein Feuer im Wald sondern ein kontrolliertes Gillfeuer. Somit konnten die Einsatzkräfte der Löschgruppe Rüggeberg, der Hauptwache und des Löschzuges Milspe-Altenvoerde um 22:48 Uhr den Einsatz beenden. Um 22:50 Uhr musste die Hauptwache zum letzten Einsatz des Tages ausrücken um eine Katze aus einem Baum zu retten. Dieser Einsatz fand um 23:32 Uhr sein Ende.

