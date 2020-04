Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Brandenberg: Auto gerät durch technischen Defekt in Brand

Im kompletten Frontbereich brannte am Montagabend, 06.04.2020 gegen 21.40 Uhr der GMC eines 26 Jahre alten Mannes auf der B 317 aus. Dieser war mit seinem Geschäftswagen von Todtnau in Richtung Brandberg unterwegs und hörte während der Fahrt einen lauten Knall aus dem Motorraum. Kurz nach dem Ortseingang Brandenberg bemerkte er die Rauchentwicklung aus dem Motorraum, er hielt das Fahrzeug an und stieg aus, woraufhin der Motor anfing zu brennen. Das Feuer aus dem Motorraum griff über die Lüftungsschlitze auf den Fahrgastraum über. Ein Zeuge versuchte noch, mit einem Pulverfeuerlöscher zu löschen, was nicht gelang. Die Feuerwehr Todtnau rückte mit 19 Mann und 4 Fahrzeugen an und löschte schlussendlich das Feuer. Der Brand wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Durch die große Hitzeentwicklung wurde auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen.

