Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Die Polizei sucht Zeugen eines Körperverletzungsdelikts

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.04.2020, gegen 21:00 Uhr kam es auf dem Tennenbacher Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Laut Zeugen soll der 40-jährige Geschädigte hierbei einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben und mit dem Kopf auf dem Boden aufgekommen sein. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter soll im Anschluss zur Tat in Richtung Hauptfriedhof geflüchtet sein.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 35-40 Jahre alt, schwarze Haare, Jeanshose, grüne Jacke, rotes Kopftuch

Der Polizeiposten Herdern ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder den Täter geben können, werden gebeten sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg Nord (0761 882-4221) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell