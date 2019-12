Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Elektrowerkzeuge aus Container gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, öffneten unbekannte Diebe am letzten Wochenende einen an der Bahnhofsallee stehenden Baumaschinencontainer und klauten neun hochwertige Elektrowerkzeuge. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen zum Transport der Beute nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

